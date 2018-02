Viviani eindwinnaar in Dubai 12 februari 2018

Elia Viviani (29) is eindwinnaar in de Ronde van Dubai. De Italiaan sprintte zaterdag naar zijn tweede etappezege en stelde zo zijn eindzege veilig. Viviani, vervanger van Marcel Kittel bij Quick.Step Floors, is meteen ook de opvolger van Kittel in Dubai. Kittel behaalde vorig jaar drie etappezeges en de eindzege, maar kon dit jaar geen rit winnen. Ook zaterdag in de slotrit kwam hij niet verder dan een zesde plaats.

