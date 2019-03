Viviani blijft winnen en droomt van Sanremo 16 maart 2019

Elia Viviani won rit drie in de Tirreno-Adriatico - nummer vier voor hem, nummer zeventien dit seizoen voor Deceuninck-Quick.Step - en maakte in dezelfde moeite de ploeg voor Milaan-Sanremo bekend. Behalve hemzelf zijn dat: Gilbert, Alaphilippe, Richeze, Mørkøv, Sabatini. Hij noemde ook Zdenek Stybar, maar dat gaat wellicht niet lukken. Er is maar plaats voor zeven en Yves Lampaert wil volgende week voor het eerst in zijn carrière Milaan-Sanremo rijden. Patrick Lefevere heeft gezegd dat het goed is.

