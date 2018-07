Vitinho (Cercle Brugge) In WK-voorselectie Brazilië 24 juli 2018

'Vitinho' is een 18-jarige Braziliaanse rechterflankspeler die Cercle, met de financiële steun van Monaco, een vijfjarig contract kon bieden. Hij was basisspeler bij Cruzeiro, één van de topclubs uit Belo Horizonte. Vitinho stond al een tijd op de radar van enkele Europese topclubs. Als U20-international van zijn land prijkte zijn naam verrassend in de Braziliaanse voorselectie voor het WK in Rusland. Braziliaanse media linkten hem sinds een maand aan Monaco. Dat Cercle Brugge hem inlijfde met hulp van de Franse vicekampioen laat vermoeden dat Vitinho snel naar het Prinsdom zou kunnen verhuizen als hij zich als een sensatie manifesteert. (LUVM)

