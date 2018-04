Vital Heynen rekent op thuisvoordeel CHAMPIONS LEAGUE: FINAL SIX 10 april 2018

Friedrichshafen, het team van Vital Heynen, hoopt vanavond op de steun van 3.000 fanatieke supporters om de 3-2-nederlaag van vorige week in het Poolse Kedzierzyn weg te werken en zo een plaats voor de Final Four in het Russische Kazan af te dwingen. Bij de Polen kregen onder meer Sam De Roo en Toniutti dit weekend een extra rustdag in de partij tegen Gdansk. Bij Friedrichshafen speelt spelverdeler Simon Tisher zijn laatste thuismatch in de Champions League. Hij neemt aan het einde van het seizoen afscheid van het topvolleybal en dat is voor Friedrichshafen een extra mooie gelegenheid om naar de Europese kroon te dingen. Sam De Roo en zijn Poolse maats staan vanavond voor een bijzonder zware, maar uitdagende opdracht. (HFO)

