Vital Concept en ploeg Quintana wél naar Tour 08 januari 2020

Total Direct Energie (o.a. Terpstra, Van Gestel) is, net als de 19 WorldTourploegen, als beste procontinentale team in de wereldranking van 2019 automatisch startgerechtigd in de Tour 2020. Naast de negentien WorldTour-ploegen. ASO vulde het deelnemersveld verder aan met de Franse teams B&B Hotels-Vital Concept (o.a. Coquard, Rolland en onze landgenoten Backaert, Boeckmans, De Backer, Debusschere en Van Genechten) en Arkéa-Samsic (o.a. Quintana, Barguil, Bouhanni en de Belgen Declercq en Noppe)