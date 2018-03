Vissers 21 maart 2018

Ik geloof best dat de meeste beroepen als zwaar worden ervaren, maar ik hoor in de discussie rond zware beroepen nooit iets over vissers (op zee) en ander varend personeel. Vergeet niet dat de visser dag en nacht op zee is, winter en zomer, bij mooi weer, maar ook bij (zeer) slecht weer en bovendien op een werkplatform dat altijd in beweging is. Daarenboven is ons beroep ook nog eens zeer gevaarlijk. Weet de minister dat wel? Het zijn niet alleen de vissers, maar ook de marine en de koopvaardij. En alsof het nog niet zwaar genoeg is, lopen er ook veel huwelijken in onze sector stuk omdat de man zo vaak van huis is. Toch werken wij dag en nacht uit liefde voor dit vak.

Daniel Belpaeme, Oostende

