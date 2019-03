Visser sterft onder boom 11 maart 2019

In de Kempense gemeente Mol stierf een man van 63 onder een omgewaaide boom. E.W. uit Lille zat te vissen toen een zware populier het door de storm begaf en op zijn hoofd terechtkwam. De man was wellicht op slag dood. "Op het moment van de feiten hielden twee visclubs een wedstrijd aan de vijver", vertelt commissaris Robert Lehaen van politiezone Balen-Dessel-Mol. "Er waren in totaal zo'n 25 mensen aanwezig. Die hebben bijstand gekregen van slachtofferhulp." (WDH)

