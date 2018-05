Visser jongste scheidsrechter ooit die Club-Anderlecht fluit 02 mei 2018

De één verzamelt postzegels, de ander records. In 2014 werd Lawrence Visser tijdens KV Oostende-KV Mechelen de jongste ref in eerste klasse, nu wordt hij met 28 jaar, 4 maanden en 18 dagen ook de jongste scheidsrechter die de partij tussen Club Brugge en Anderlecht mag leiden. Zijn voorganger was Bart Vertenten, 29 jaar, 11 maanden en 2 dagen oud toen hij Anderlecht-Club floot op 15 april. "Ik ben niet extra nerveus", aldus Visser, de 45ste arbiter sinds 1959 in de topper. "Tuurlijk is dit een speciale wedstrijd. En tuurlijk zal er druk zijn - het einde nadert - maar ik zal me niet anders voorbereiden dan gewoonlijk. Mijn team en ik zijn goed op mekaar ingespeeld. We zullen klaar zijn." Maar zal de videoref, de laatste weken serieus onder vuur, dat ook zijn? Visser lacht: "Ik ga geen gekke dingen doen door die controverse. En vergeet niet: de VAR blijft nuttig."

