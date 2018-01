Visser die niet kan zwemmen kritiek na redding uit meer 00u00 0

Twee vissers die gisterochtend een proefvaart maakten met hun nieuwe elektrische boot, zijn gekapseisd op het Schulensmeer in het Limburgse Herk-de-Stad. Bij het binnenhalen van hun eerste vangst raakte het bootje uit balans. De twee, die geen zwemvest hadden, belandden in het water. Geen van beiden kon zwemmen. Eén slachtoffer kon naar de oever spartelen en om hulp roepen. Voorbijgangers trokken daarna zijn maat op het droge. Hulpdiensten moesten hem ter plaatse reanimeren. De zestiger was gisteravond nog steeds kritiek. (RTZ)