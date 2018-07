Vissen in Stekense Vaart snakken naar zuurstof 25 juli 2018

De gemeentediensten van Stekene gaan de komende dagen zuurstof pompen in het water van de Stekense Vaart. "Het gaat om een preventieve maatregel", zegt schepen Kris Van Duyse (GeBe). "Voorlopig is er nog geen massale vissterfte vastgesteld, maar ze snakken wel naar zuurstof. De brandweer heeft zondag al een pomp ingezet en maandag hebben onze diensten de taak overgenomen. We pompen water op uit de Vaart en spuiten het er vervolgens terug in zodat er zuurstof wordt toegevoegd. We doen dit elke dag zolang de hitte aanhoudt en op verschillende plaatsen waar zich problemen kunnen stellen. Dat is onder meer aan de vaartkom omdat het water daar stil staat. Op de rest van de Stekense Vaart zit nog wat stroming, maar op bepaalde plekken is het waterpeil wel alarmerend laag. De vissen zwemmen echter wel naar lager gelegen delen. Daarom dat we ervoor willen zorgen dat die plekken voldoende zuurstofrijk water hebben." (PKM)

