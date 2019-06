Exclusief voor abonnees Vissaus schept klaarheid over einde van Pompeii 08 juni 2019

Ze is beroemd geworden: de garum of vissaus die de oude Romeinen zó lekker vonden dat ze ze bij zowat elk gerecht serveerden. Ook in Pompeii, de stad die in 1979 werd ver(r)ast door een vulkaanuitbarsting van de Vesuvius, is een garum-winkel aangetroffen. Wetenschappers hebben nu de duizenden visresten uit dat Officina del garum onderzocht. Het gaat om Spicara smaris, een vissensoort die in de Middellandse Zee courant voorkomt. De saus werd gemaakt door vis te laten weken in een vat met zout en daar kruiden aan toe te voegen. De onderzoekers visten uit dat voor de saus bijna uitsluitend vrouwelijke vissen gebruikt zijn, die van mei tot september dichter bij de oppervlakte zwemmen om zich voort te planten. Dat gegeven, en de botstructuur van de resten, bevestigen dat de Vesuvius wellicht in augustus is uitgebarsten en niet in oktober, zoals sommigen geloven. (JPM)

