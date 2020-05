Exclusief voor abonnees Vis-pedicure voor Tijs en Wim 28 mei 2020

00u00 0

Zanger en tattoo-artiest Tijs 'Van Echelpoel' Vanneste (41, links) is vanavond te gast bij Wim Lybaert (51) in zijn Columbus. De twee wagen zich langs de kant van de weg aan een heuse vis-pedicure. "Ik kan er niet tegen!", roept Wim, terwijl tientallen kleine visjes in een aquarium aan zijn voeten beginnen te sabbelen. "Zitten ze al aan mijn tenen?", vraagt hij aan Tijs, die de pedicure kalm als een boeddha ondergaat. "Rustig blijven, laat ze eten", reageert de zanger.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen