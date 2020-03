Exclusief voor abonnees Virussen komen niet in bossen 16 maart 2020

Wat doen de Vlamingen om hun weekend gevuld te krijgen, en thuis niet al na twee dagen de muren op te lopen? Buitenkomen, natuurlijk. Al gingen we nu massaal wandelen, niet shoppen. Fietsen ook, niet op café. Skaten, in plaats van een museumbezoek. Een drukke Meir, een cinemazaal, sporthal of voetbalkantine werden geruild voor 'den buiten' en het bos. Goed idee, vindt viroloog Marc Van Ranst. Hij had de Belgen zaterdag al aangespoord een wandeling te maken. "Virussen durven niet in bossen te komen", zei hij. Nog drie weken lang van 't zelfde? Hoogstwaarschijnlijk wel - en we kunnen er evengoed van genieten.

