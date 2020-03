Exclusief voor abonnees Virus wordt 39-jarige vader fataal 23 maart 2020

Een Brusselaar van amper 39 jaar is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van het gevreesde virus. Hij laat een dochtertje van 4 maanden na. Volgens een vriend voelde de man zich vorige week wat grieperig. "Hij grapte nog dat hij corona had." Maar al snel werd de ernst duidelijk. Zaterdagochtend kreeg hij ademhalingsproblemen en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar ging zijn toestand snel achteruit. "Hij werd er nog beademd, maar enkele uren later was hij al overleden", aldus nog de vriend, die hoopt dat dit drama mensen doet beseffen dat ze voorzichtiger moeten zijn. "In Schaarbeek, waar ik woon, spelen nog steeds jongeren op straat. Velen zijn zich nog altijd niet bewust van het risico." (PVZ)