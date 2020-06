Exclusief voor abonnees Virus blijft lelijk huishouden in VS 25 juni 2020



In de VS vielen in de voorbije 24 uur bijna 800 coronadoden, zodat de teller gisteravond op 121.662 overlijdens stond. Er kwamen 32.000 nieuwe besmettingen bij. In totaal zijn al ruim 2,3 miljoen mensen besmet geraakt in de VS. De nieuwe gevallen doen zich vooral voor in Arizona, Arkansas, Californië, Noord- en Zuid-Carolina, Tennessee en Texas. De maatregelen werden er eerder teruggeschroefd, maar in Californië - met 5.000 nieuwe besmettingen in één dag is daar een record genoteerd - werd de bevolking opnieuw gevraagd om thuis te blijven. Bijna de helft van de 50 staten zag de voorbije veertien dagen het aantal patiënten toenemen. Dokter Anthony Fauci, de hoofdimmunoloog van het Witte Huis, noemde de cijfers verontrustend. President Trump blijft er echter bij dat hij de pandemie goed heeft aangepakt en beschuldigde de Democraten ervan dat zij het land "op slot willen laten zetten", zodat de economie instort vlak voor de presidentsverkiezingen van november. (LB)

