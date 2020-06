Exclusief voor abonnees Virus berokkent ernstige schade aan bloedvaten in de longen 04 juni 2020

00u00 0

Covid-19 veroorzaakt ernstige schade aan de bloedvaten van de longen, wat een grote rol speelt in het falen van de ademhaling. Dat blijkt uit een internationale studie waar ook onderzoekers van de KULeuven aan meewerkten. De schade aan de longen is veel groter dan bij een gewoon griepvirus. De kleinste bloedvaten bleken bij coronapatiënten ernstig beschadigd en bevatten ook veel bloedklonters. Het virus tast ook de wanden van de bloedvaatjes aan. Het veroorzaakt een specifiek soort ontstekingsproces in de longen en vormt hierbij talloze nieuwe bloedvaten. "Met dit onderzoek bewijzen we dat de aantasting van bloedvaten in de longen een grote rol speelt in het falen van de ademhaling en het unieke ziektebeeld bij Covid-19. Dat biedt belangrijke nieuwe inzichten voor de ontwikkeling van therapieën die gericht zijn op het voorkomen of genezen van deze bloedvatafwijkingen", zegt Stijn Verleden van de bij het onderzoek betrokken groep BREATHE van de KU Leuven.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen