Virtuele tumor

In een poging kanker nog beter te begrijpen én bestrijden, zullen oncologen letterlijk tussen de tumor kunnen staan. Wetenschappers van het Britse Cancer Research UK zijn er zopas in geslaagd een 3D-model van zo'n tumor te creëren, waarin artsen zich met een virtual reality-bril letterlijk kunnen bewegen. Daartoe gebruikten ze een 'kubusje' van amper 1 mm uit een stukje weefsel weggenomen bij een borstkankerpatiënte. Daarna werd het tumordeeltje in haast onzichtbare dunne schijfjes gesneden, gefotografeerd en met een 3D-computermodel weer aaneengeplakt. Alleen al in dat piepkleine stukje tumor bleken 100.000 kankercellen te zitten. En hoewel amper een speldenkopje groot, kunnen oncologen in hun virtuele wereld de tumor letterlijk tot enkele meters vergroten. "Zo kan als nooit voorheen gedetailleerd bekeken worden hoe de kankercellen interageren en op welke manier ze precies gezond weefsel aanvallen en zich uitzaaien. Dankzij die vaststellingen kunnen dan vervolgens nieuwe therapieën gezocht worden", klinkt het bij wetenschappers.

