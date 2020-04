Exclusief voor abonnees Virtuele terugkeer naar Belgen in Spanje 21 april 2020

Een jaar geleden is het ondertussen dat Annemie Struyf (59) in 'Eviva España' landgenoten opzocht die een nieuw leven gingen beginnen in Spanje. Dat nieuwe leven ziet er in de huidige tijden heel wat anders uit en daarom bezocht Struyf hen - virtueel welteverstaan - om poolshoogte te nemen.

