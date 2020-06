Exclusief voor abonnees Virtueel feestje tijdens 'De Foute Party in Quarantaine' 26 juni 2020

Haal de feesthoedjes en gekke outfits maar boven, want vanavond kan er weer gedanst en gesjanst worden op 'De Foute Party' van Qmusic. Ditmaal niet in een uitverkochte Flanders Expo in Gent, maar in je eigen bubbel. "We organiseren een virtuele variant die mensen thuis kunnen volgen", beloofden orkestmeesters Maarten Vancoillie (32) en Dorothee Dauwe (30) al. "Iedereen zal vanuit zijn living, die een soort foute discotent moet worden, kunnen meefeesten." Willy Sommers, Sam Gooris, 2 Fabiola, Samson & Marie en Dorothee Vegas & Like Maarten komen live optreden. (SDE)

