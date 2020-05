Exclusief voor abonnees Virton vraagt uitstel 08 mei 2020

Het is eens iets anders. Virton heeft bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) uitstel gevraagd om enkele documenten te verzamelen in de hoop alsnog een licentie voor volgend seizoen te verkrijgen. De club uit de Gaume verdedigde haar zaak woensdagavond meerdere uren tijdens een video-audiëntie. De advocaten van Virton herhaalden dat de groep Promobe Finance (rond Flavio Becca) zijn steun heeft uitgesproken, maar dat ze weigert een blanco cheque te geven voor volgend seizoen, omdat het nog helemaal niet duidelijk is hoe de competitie er dan uitziet.