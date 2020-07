Exclusief voor abonnees Virton vraagt dat licentiedossier opnieuw behandeld wordt 03 juli 2020

Omdat het eerder deze week ongelijk kreeg van de Belgische Mededingingsautoriteit, heeft Virton gisteren gevraagd aan het BAS en aan de licentiecommissie van de KBVB om hun licentiedossier opnieuw te beoordelen. "Zodat de licentie eindelijk kan toegekend worden." Uit het verdict van de BMA haalt de club - die veroordeeld lijkt tot tweede amateur - ook een element dat hen kan dienen. Zo zou de KBVB in verband met de garantie tot continuïteit geen sponsorcontracten buiten beschouwing mogen laten als ze afkomstig zijn van 'verbonden entiteiten'. In het geval van Virton gaat het om Leopard, eigendom van clubeigenaar Flavio Becca. "Zonder die regel, illegaal en foutief verklaard, zou Virton niet in de problemen zijn geraakt. We hadden onze licentie zonder discussie moeten krijgen."

