Virton vangt bot bij BAM en zakt naar amateurreeksen 30 juni 2020

Exit Excelsior Virton in het betaalde voetbal. De club uit 1B ving bot bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). De Luxemburgse club verzocht de BMA om de KBVB maatregelen op te leggen nadat Virton geen proflicentie had gekregen van de voetbalbond en die ook voor het BAS geweigerd zag. Ondanks een topseizoen in 1B verdwijnt Virton dus naar de amateurreeksen. (TTV)