Virton stelt licentiesysteem in vraag 17 april 2020

00u00 0

"Geef iedereen een licentie." Het staat er niet letterlijk, maar dat is in realiteit waar 1B-club Virton voor pleit bij het BAS. Door de coronacrisis vinden de Luxemburgers de licentievoorwaarden "absurd". Virton meent daarnaast dat de beoordelingen voor de verschillende profclubs niet gelijkaardig (en dus niet eerlijk) zijn. "De realiteit toont dat aan", klinkt het. "Is Anderlecht op dezelfde manier behandeld als Moeskroen?" (PJC)

