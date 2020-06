Exclusief voor abonnees Virton haalt uit naar BAS... 08 juni 2020



Excelsior Virton heeft in een open brief uitgehaald naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat vrijdag het Luxemburgse beroep tegen de nietigverklaring van Virton - Beerschot van de 23ste speeldag in de Proximus League verwierp. "Na een pseudo-juridische argumentering waarin een kat zijn jongeren niet meer terugvindt, is het BAS erin geslaagd het voetbal opnieuw uit te vinden", klinkt het cynisch nadat het BAS besliste dat de wedstrijd Virton - Beerschot moet herspeeld worden. "Geen enkele sportinstantie ter wereld had tot dusver de wijsheid om zo'n innoverend precedent te scheppen. Het is een zege voor de voetbalbusiness. Elke week zullen matchen herspeeld worden, wat natuurlijk meer inkomsten oplevert. De kampioenschappen zullen nooit eindigen."

