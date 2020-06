Exclusief voor abonnees Virton - Beerschot eerste profmatch sinds corona 25 juni 2020

00u00

Er werd uiteindelijk dan toch een datum geprikt voor de te herspelen 1B-wedstrijd tussen Virton en Beerschot. Beide ploegen zullen mekaar op 26 juli om 16 uur ontmoeten. Na een lange procedureslag besliste het BAS dat de match moest worden herspeeld omdat Virton het oorspronkelijke duel had gewonnen na een onterecht toegekende goal. Virton-Beerschot heeft de facto geen belang meer, maar wordt nu wel de eerste officiële voetbalwedstrijd op Belgische bodem sinds het uitbreken van de corona. Een dikke week later speelt Beerschot de return van de titelfinale in en tegen Leuven. (KDC)

