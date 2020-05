Exclusief voor abonnees VIRTON: 2,5 uur discussie 07 mei 2020

Excelsior Virton (1B) had anderhalve week geleden al de licentieprocedure van de Pro League aangevochten, maar daar is nog geen uitspraak over. Virton vindt dat de licentiecommissie met twee maten en gewichten werkt, en vindt de procedure oneerlijke concurrentie. Virton mikt daarop, omdat het eigen licentiedossier niet het meest solide is. Vandaar dat er gisteren gedurende 2,5 uur lang discussie was met de arbiters van het BAS. De club wenste niet te reageren. (NVK)