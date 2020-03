Viroloog: “Scholen sluiten onnodig, behalve na dodelijke infectie” Marc Coppens

04 maart 2020

05u00 0 De Krant Er zijn nu officieel 14 Belgen besmet met het coronavirus. Eén van hen is een leerling van het Atheneum in Tienen, die het virus opliep tijdens een skireis. "Maar zijn school sluiten, is volstrekt zinloos", zegt Marc Van Ranst. "Alleen als er sprake is van een dodelijke infectie zou ik geen milliseconde twijfelen."

De skivakanties van vorige week hebben zoals verwacht meer besmettingen met zich meegebracht. Een 17-jarige werd maandag tijdens het eerste lesuur ziek op het Atheneum van Tienen. Gisteren volgde de diagnose: besmet. In het Oscar Romerocollege van Dendermonde werd een 12-jarig meisje gisteren naar huis gestuurd met symptomen. Tijdens de vakantie was ze met 130 leerlingen van de school op skireis geweest in Trentino. In het OLV-ziekenhuis van Aalst liet ze zich testen, wellicht volgt vandaag de diagnose. In een basisschool van het KA in Etterbeek bleven twee leerlingen thuis nadat een van de ouders positief had getest op het virus.

Is het opportuun om scholen met besmette leerlingen te sluiten? "Bij een dodelijke infectie moet je niet twijfelen. Maar de kans dat een kind sterft aan het virus is gering: momenteel is er zo goed als geen mortaliteit in de categorie 0 tot 49 jaar", zegt viroloog Marc Van Ranst. "Uiteraard zijn we voorbereid op alle scenario's. Je moet goed nadenken voor je zo'n maatregel neemt. Hoelang blijven de scholen dicht? Moeten vakanties worden opgeschort om de achterstand in te halen? De impact op de samenleving zou gigantisch zijn. Als een school dichtgaat, moet je al die schoolkinderen in thuisisolatie houden. Dat betekent dat één ouder thuis moet blijven om op hen te letten, dat de helft van de bevolking niet aan de slag kan en dat bedrijven en dus ook ziekenhuizen maar op halve kracht draaien. En dat is tijdens een pandemie geen goed idee."