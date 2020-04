Exclusief voor abonnees Viroloog: "Gaia gaat te ver met coronacampagne" 20 april 2020

00u00 0

Viroloog Hans Nauwynck (UGent) is boos na de 'coronacampagne' van Gaia. 'Wij hebben er genoeg van!', blokletterde de dierenrechtenorganisatie in een advertentie, met tekeningen van zes dieren en de ziektes waaraan ze gelinkt worden. Zo draagt het gordeldier het bordje 'Covid-19'. Maar ook boerderijdieren zijn te zien, zoals de kip (vogelgriep). "Totaal misplaatst, de landbouwer op hetzelfde niveau plaatsen als de kortzichtige individuen die aan de basis liggen van Covid-19, SARS en ebola. Een brug te ver", aldus Nauwynck. Michel Vandenbosch van Gaia is niet van plan zijn excuses aan te bieden. "De boodschap is dat veel dieren van deze industriële systemen de dupe zijn. Onze campagne is een oproep om daarover na te denken."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen