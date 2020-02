Exclusief voor abonnees Viroloog: "Corona verdient wel speciale behandeling" 27 februari 2020

Er is wel degelijk een goede reden om het coronavirus anders te behandelen dan de reguliere griep, stelt viroloog Steven De Gucht. "We hebben er geen vaccin tegen. Tegen de gewone griep wel", zegt De Gucht, die ook voorzitter is van het wetenschappelijk comité dat onze overheid over het coronavirus adviseert. "Elk jaar laat een kwart van de Belgen zich inenten en dat kost de overheid miljoenen. Bovendien weten we ook nog niet hoe het coronavirus zich gedraagt, ook dat vraagt extra voorzichtigheid."

