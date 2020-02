Exclusief voor abonnees Viroloog bezorgd over Corona-virus en Olympische Spelen in Tokio 19 februari 2020

De besmettingen met het Corona-virus buiten de Chinese stad Wuhan mogen dan al in dalende lijn zijn en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) mag vijf dagen terug nog benadrukt hebben dat er nul procent kans is dat de Spelen worden uitgesteld, toch is viroloog Marion Koopmans er volgens het Algemeen Dagblad niet helemaal gerust in. Koopmans is lid van het expertcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de bestrijding van het Corona-virus. "Het zal spannen", zegt hij. "Het duurt zomaar een paar maanden voor het virus echt weg is. Het blijft de vraag welke risico's zo'n groot evenement met zich meebrengt." Op 24 juli beginnen de Spelen in Tokio. Meer dan 11.000 atleten en honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld worden verwacht. "Zo'n migratiestromen wil je eigenlijk niet als de uitbraak nog loopt. Het kan heel snel onbeheersbaar worden. Als je kijkt naar de huidige situatie, zou het organiseren van de Spelen nu niet verstandig zijn." (VH)

