Virologen smeken in video: "Respecteer alstublieft de regels"

De voorzitter van de Expertengroep Erika Vlieghe en virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht hebben met intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) voor VTM Nieuws een opmerkelijke video ingeblikt waarin ze iedereen oproepen om ook na de versoepeling de regels te blijven respecteren. "We zullen moeten rekenen op ons gevoel van verantwoordelijkheid, onze burgerzin en vooral ons gezond verstand", zegt Vlieghe. "Wat we niet zien zitten, zijn grote feesten in de tuin van de bomma. Dat is heel tof, maar daarvoor is het nu te vroeg." Meyfroidt: "In onze ziekenhuizen liggen er nog altijd veel Covid-patiënten, maar tegelijk proberen we ook de werking voor de andere patiënten op te starten. Er wordt dus heel hard gewerkt en daarom zou een opflakkering een ramp betekenen. Voor de artsen en verpleegkundigen, maar vooral voor de patiënten." (MAC)

