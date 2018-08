Virginie Claes "Tien minuten van voordeur naar hoofdpodium" 17 augustus 2018

"Ik heb Pukkelpop een aantal jaren overgeslagen, omdat ik twee keer in de zomer bevallen ben", vertelt ex-miss Virginie Claes (35). "Sinds vorig jaar ben ik weer van de partij. Ik neem ieder jaar een combiticket. Ik woon ook op tien minuutjes van het terrein, dus ik heb de luxe om last minute te beslissen." Over haar outfit heeft ze niet lang nagedacht. "Dit is m'n vaste festivaltenue!"

