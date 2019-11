Exclusief voor abonnees Vinokourov vrijgesproken van omkoping 06 november 2019

Na negen jaar is eindelijk duidelijk wie de winnaar is van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik van 2010 (foto): renner Aleksander Vinokourov mag de titel op zijn palmares laten staan. De rechtbank oordeelde dat er geen bewijs is dat 'Vino' zijn medevluchter Aleksander Kolobnev omkocht. Aanklagers beschuldigden de Kazachse renner ervan dat hij 150.000 euro betaald zou hebben aan Kolobnev om geen eindsprint aan te gaan. Maar de rechter vond het bewijs te mager en sprak beiden vrij.

