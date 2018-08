Vinokourov plaatst zich voor Ironman Hawaï 21 augustus 2018

Het competitiebeest in Alexandre Vinokourov (45 op 16 september) is duidelijk nog niet dood. De olympische kampioen van Londen 2012 en ex-winnaar van de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik en Gold Race werd afgelopen weekend in de Ironman van Kopenhagen tweede in zijn leeftijdscategorie (45-49 jaar). Met die prestatie dwong 'Vino' een startticket af voor de Ironman op Hawai, de moeder aller triatlons, op zaterdag 13 oktober. Na het zwemmen (3,8 km in 1u14:36) lag de Kazach nog in 153ste positie, maar met de fietsproef (180 km in 4u19:34, achtste tijd van álle deelnemers) rukte hij op naar de kop van de wedstrijd. In de afsluitende marathon (42,2 km in 3u20:28) viel hij nog één plaats terug. Zijn eindtijd: 9u04:16. (JDK)

