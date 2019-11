Exclusief voor abonnees Vinokourov en Kolobnev vrijgesproken voor omkoping 06 november 2019

Alexander Vinokourov en Alexander Kolobnev zijn door de rechter van Luik vrijgesproken voor vermeende omkoping in Luik-Bastenaken-Luik van 2010. Op enkele honderden meters voor de aankomst in Ans zou Vinokourov de zege gekocht hebben van Kolobnev, meenden de aanklagers. Vinokourov bekende ooit een lening van 150.000 euro verstrekt te hebben aan Kolobnev, maar meer niet. Na 9 jaar is er nu dus eindelijk een uitspraak: de rechter van de correctionele rechtbank in Luik spreekt beide renners vrij wegens een gebrek aan bewijzen.

