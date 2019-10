Exclusief voor abonnees Vinokourov beste bij 45- tot 49-jarigen 14 oktober 2019

Ook voor de amateurtriatleten was de Ironman van Hawaï het traditionele WK. Bij de mannen tussen 45 en 49 jaar een bekende naam als winnaar: ex-wielerprof Alexandre Vinokourov (46) won in 8u58:28. De manager van team Astana deed met zijn 4u21 maar een handvol minuten trager dan de snelste profs over de 180 km fietsen. Laurent Jalabert werd bij de mannen van 50 tot 54 jaar tweede in een tijd van 9u40:53. Paratriatleet Kim Plovier behaalde zilver in zijn categorie. Na Marc Herremans is hij pas de tweede Belg die finisht in de 'hand cycle division'. (DMM)