Vink vaakst gespot tijdens Vogelweekend 29 januari 2019

Tijdens het Grote Vogelweekend van Natuurpunt hebben meer dan 33.500 vogelspotters in ruim 17.500 tuinen en op 218 speelplaatsen samen meer dan een half miljoen exemplaren geteld. De absolute kampioen was de vink. Gerald Driessens van Natuurpunt ziet twee mogelijke verklaringen. "De korte winterprik en de sneeuw van vorige week heeft de schuwere vogels, die hun voedsel doorgaans vinden in het bos, massaal naar tuinen gelokt waarin gevoederd werd. Bovendien verplaatsen vinken zich vaak in grote groepen." De winnaar van vorig jaar, de koolmees, zakt naar de vierde plek. De kauw stijgt van de derde naar de tweede plaats, terwijl de huismus de omgekeerde beweging maakt. De houtduif volgt op ruime afstand en vervolledigt de top vijf.

