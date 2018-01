Vingerafdruk in paspoort nooit gecontroleerd 00u00 0

Al acht jaar registreert de overheid onze vingerafdrukken op een elektronische chip in ons paspoort. Wat blijkt? Niemand kan die afdrukken controleren. Op Brussels Airport, aan de Europese grensovergangen, op het gemeentehuis: nergens kunnen ambtenaren de e-paspoorten uitlezen. "Enkel de FOD Buitenlandse Zaken kan dat", bevestigt woordvoerder Didier Vanderhasselt aan 'Knack'. In 2018 moet dat veranderen. "De gemeenten en Belgische consulaten krijgen dit jaar de mogelijkheid om vingerafdrukken die ze van een aanvrager afnemen te vergelijken met die in het bestaande paspoort, dat ingeleverd moet worden." Ook aan de samenwerking met andere EU-landen wordt gewerkt. (SRB)