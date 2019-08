Exclusief voor abonnees Vingegaard slaat dubbelslag in Polen 09 augustus 2019

Het rijk in de Ronde van Polen is aan de jonge garde. In de voorlaatste rit haalde Jonas Vingegaard het aan de meet in Zakopane na een sprint met drie. De 22-jarige Deen van Jumbo-Visma hield generatiegenoten Sivakov en Hindley af en is meteen ook de nieuwe leider. Ackermann en Cavendish gaven vroeg in de rit op met het oog op het EK. Ook Enzo Wouters en Jelle Wallays reden de voorlaatste rit niet uit. Wouters kwam - zonder erg - ten val en gaf op. "Jelle kende een fysieke en mentale weerbots van de voorbije dagen", klonk het bij Lotto-Soudal. Woensdag reed onze landgenoot nog een hele dag in de aanval. (DMM)