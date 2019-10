Exclusief voor abonnees Vindt Hazard zichzelf terug? primera división real madrid - leganés 30 oktober 2019

00u00 0

Vanavond om 21.15u: Real Madrid-Leganés. Leganés is een gemeente van 180.000 inwoners in de periferie van de hoofdstad. Leganés schakelde twee jaar geleden Real uit in de Spaanse beker - die avond besliste Zidane om na het seizoen te stoppen als coach van Madrid. Intussen is hij terug en kan de Fransman zich tot de volgende interlandbreak geen enkele misstap veroorloven. Er moét gewonnen worden in de competitie tegen Leganés en Betis, en in de Champions League tegen Galatasaray. Roteren met Hazard en Courtois zou gekkenwerk zijn. In La Liga is Real weggezakt tot buiten de Champions League-plaatsen. Weliswaar met een match minder gespeeld dan Granada, Barcelona, Sociedad, Atlético en Sevilla, maar die inhaalwedstrijd is in Camp Nou... Madrid staat zo'n beetje op zijn waarde, daar op de zesde stek - de rest is gewoon beter. Het is uitkijken of Eden Hazard misschien vanávond zichzelf terugvindt. Real Madrid-Leganés: de socio's komen met witte zakdoekjes naar Bernabéu. Zullen ze die moeten bovenhalen? (SK)

