Vinder van 'schat van Mont Blanc' eist helft van waarde € 250.000 13 februari 2018

Een Franse alpinist die bijna vijf jaar geleden een heuse schatkist vond op de flanken van de Mont Blanc, wacht nog steeds op zijn vindersloon. De waarde van de schat - een verzameling smaragden, saffieren en robijnen - wordt geraamd op 250.000 euro. Volgens de Franse wet heeft de bergbeklimmer recht op de helft van dit bedrag. In 2013 vond de man de schat, die vermoedelijk op de berg belandde na twee vliegtuigcrashes in de jaren 50 en 60. De goudeerlijke alpinist droeg zijn vondst over aan de politie. Nu is hij het wachten echter beu en claimt hij zijn vindersloon van 125.000 euro. Hij maakt zich zorgen, temeer omdat hij in 2013 geen kopie van zijn verklaring aan de politie heeft gekregen. Hij kreeg ook nooit een inventaris van zijn vondst en vreest dat de schat is verdonkeremaand. Volgens de krant 'Dauphiné Libéré' ligt alles veilig en wel in een bankkluis in Chamonix. (EB)

