Vinden Colpaert en Vleminckx nu wel uitgang op Bosuil? 01 augustus 2018

Steve Colpaert (31) en Björn Vleminckx (32) kregen in de B-kern het gezelschap van Romain Habran (24), doelman Antonijo Jezina (29) en Kafoumba Touré (24). Die vijf komen in de verste verte niet in aanmerking voor speelminuten en Antwerp wil liefst van hun contracten af. Voor Vleminckx en Colpaert lukt dat al een jaar lang niet. Afwachten hoeveel geduld Luciano D'Onofrio deze keer uitoefent. Ook Zotsara Randriambololona (24) en Nader Ghandri (23) zitten niet in de bovenste schuif bij Bölöni. Als Antwerp zijn kern straks aandikt, dreigt ook voor hen een exit. Maar met 25 spelers in de selectie heeft Bölöni momenteel nog geen overschot. (SJH)