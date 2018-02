Vinde gij mijn gat niet te dik in deze matras? 19 februari 2018

Een uitsmijter van Aalst carnaval? Nee, dit zijn creaties van de studenten van de prestigieuze Londense mode-academie van Central Saint Martins, die ze dit weekend getoond hebben op de London Fashion Week. Een ensemble van een opgeblazen zwembad, een luchtmatras als jurk of papier maché in de vorm van een condoom: het waren stuk voor stuk 'ontwerpen' waarvoor het woord grensverleggend is uitgevonden. U schiet in de lach? Bejubelde ontwerpers zoals Alexander McQueen, Stella McCartney en John Galliano waren ooit primussen op dezelfde academie en 'Vogue' - dé modebijbel - bestempelde deze nieuwe vorm van 'fashion' als veelbelovend.

