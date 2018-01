Vind-ik-leuk doet beter studeren 00u00 0

Het is de nummer één qua afleiding tijdens het blokken, maar toch zweren studenten hun smartphone tijdens de examenperiode beter niet zomaar af. Zeven op de tien studenten zeggen digitaal contact met medestudenten tijdens de blok écht wel nodig te hebben. Dat blijkt uit een enquête van Teleblok bij 730 studenten. "Jongeren voelen zich snel eenzaam of onzeker tijdens het studeren", zegt Teleblok-coördinator Griet Speeckaert. "Het is daarom cruciaal om de moraal op peil te houden of opnieuw op te krikken. Een steuntje via sociale media, chat of sms doet dan wonderen." Er is wel een keerzijde: twee derde van de studenten geraakt nadat ze online zijn gegaan moeilijk weer op gang. Leg de smartphone dus zeker niet naast je tijdens het studeren, maar las pauzes in om de gsm te checken - kwestie van die 'duimpjes' ook echt te verdienen.(SPK)

