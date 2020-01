Exclusief voor abonnees Vind dáárin maar eens een spoor CRASH KOBE BRYANT 30 januari 2020

Tussen verschroeid en verwrongen metaal zoeken onderzoekers naar een verklaring waarom de helikopter van basketballegende Kobe Bryant zondagochtend is neergestort. De Sikorsky S-76B vloog te pletter tegen een helling nabij Calabasas, op een kleine 50 kilometer van Los Angeles. Eén van de pistes die worden nagegaan, is of de piloot door de dichte mist boven L.A. gedesoriënteerd raakte, ook al kende hij het gebied erg goed. Mogelijk had hij met een snelheid van 300 kilometer per uur niet genoeg tijd om nog te corrigeren in het heuvelachtige gebied. Bij de fatale crash kwamen naast Bryant (41) en zijn 13-jarige dochter Gianna ook de piloot en zes medepassagiers om het leven.

