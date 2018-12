Vinci koopt Londense luchthaven Gatwick 28 december 2018

00u00 0

Het Franse Vinci wordt de nieuwe eigenaar van de Londense luchthaven Gatwick. De Franse infrastructuuruitbater en bouwgroep legt daarvoor ruim 2,9 miljard pond (3,2 miljard euro) op tafel. De rest van de aandelen komen in handen van de investeringsgroep Global Infrastructure Partners. Gatwick is de op één na grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk na Heathrow en telde vorig jaar 45,7 miljoen passagiers. Het wordt meteen de grootste luchthaven voor Vinci. In totaal beheert het 45 vliegvelden in onder meer Frankrijk, Portugal, Chili, Brazilië en Japan. Volgens Vinci was het een "zeldzame mogelijkheid om een luchthaven van dit formaat en deze kwaliteit te kunnen kopen."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN