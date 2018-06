Vincent Van Sande in z'n eerste grote rol 20 juni 2018

00u00 0

Na kleinere vertolkingen in 'Cordon 2', 'Chaussée d'Amour' en 'Gevoel voor Tumor' heeft Vincent Van Sande (26) in 'Phil Frisco' zijn eerste grote rol te pakken. Hij vormt samen met Koen De Bouw het gangsterduo dat ijsjesboer Phil ontvoert. Vincent speelt Frankie, Koen zijn vader Leon. "Mijn personage is een heel berekende crimineel. Niet zomaar iemand die op straat rondhangt, maar echt eentje van hoog niveau", lacht Vincent. "Ik vind het fantastisch om met zulke klasbakken als Koen en Lucas te mogen spelen. Heel goede acteurs, ik heb al hun reeksen gevolgd. Fijn dat het nu collega's zijn." Ook De Bouw zelf is lovend. "Vincent doet het heel goed. Ik merk dat ik hem kan inspireren en hij mij ook. Ik sta graag met jonge acteurs op de set." Na de opnames gaat Van Sande in september met zijn eigen theaterstuk 'Startschot' in première, met muziek van Ozark Henry. "En er komen nog andere dingen aan waarover ik niks kwijt kan", lacht hij. Dat we over hem nog veel gaan horen, is duidelijk. (JOBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN