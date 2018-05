Vincent Van Quickenborne (Open Vld): "Mijn geduld met CD&V raakt op" Vincent Van Quickenborne, burgemeester met hart in Kortrijk en hoofd in Brussel Dieter Dujardin

19 mei 2018

00u00 0 De Krant Zie je dat café? Dit weekend staan ze daar met 30 achter de tap." Vincent Van Quickenborne zweeft als hij ons langs de pas verlaagde boorden van de Leie leidt - het pronkstuk van zijn eerste termijn als burgemeester. Straks zijn ze het decor van de Sinksenfeesten - een volksbad voor de liberaal die de Kortrijkzanen pas weer voor zes jaar zijn trouw beloofde.

Niet met een Open Vld-lijst, maar met 'Team Burgemeester', een 'beweging' van 30 onafhankelijken en 10 liberalen. Is Open Vld dood in het land van Q? "Nee, we zijn springlevend. Maar ik heb geleerd dat inwoners op lokaal niveau meer geloven in mensen dan in partijen. En dat je met mensen van alle gezindten veel in beweging kan zetten, wat soms afgeremd wordt door partijpolitiek. De sfeer die de groep losmaakt, is onvergelijkbaar. Dit worden mijn elfde verkiezingen en nog nooit heb ik er zo veel vertrouwen in gehad."

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN