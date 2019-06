Exclusief voor abonnees Vincent Van Peteghem (CD&V, 38), burgemeester De Pinte "Ik zal Servais Verherstraeten missen" 19 juni 2019

Van Peteghem is nog geen naam als een klok, maar binnen de partij staat hij hoog aangeschreven en zijn naam wordt genoemd als voorzitter - toch als Crevits het niet wordt. "Drie maanden geleden was ik kandidaat-lijsttrekker, zes maanden geleden kandidaat-minister en daar is niets van gekomen. Dus ga ik hier niet op in." Hij heeft wel een idee waar hij op termijn wil geraken. Een eerste stap lijkt wat bekendheid te verwerven, en dan is het van belang om zich op een zichtbaar domein te storten. "Ik heb de fractie gezegd dat ze me moeten plaatsen waar ze dat het beste achten." Hij raakte twee jaar geleden als tweede opvolger van De Crem in het federale parlement en maakt nu de transfer naar Vlaanderen. "Met plezier, maar ik ga mijn mentor Servais Verherstraeten missen." (IVDE)

