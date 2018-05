Vincent Byloo stapt op bij Studio Brussel 15 mei 2018

Vincent Byloo (36) is gisteren "per direct" gestopt als presentator bij Studio Brussel. Om 16 uur was hij niet meer te horen in 'De Roo & Byloo', het vooravondblok dat hij samen met Eva De Roo presenteerde. Toen hij vernam dat hij volgend seizoen niet meer in het zendschema van StuBru was ingepland, besliste hij de eer aan zichzelf te houden. "Dat onze wegen eerder vroeg dan laat zouden scheiden, was voor mij al lang duidelijk", klonk het scherp in een interne mail. Byloo had zijn vertrek wel wat eleganter voorgesteld, maar "daar hebben een paar mensen anders over beslist". De VRT gaat nu met hem op zoek naar een volgende opdracht, want "dit betekent niet dat hij bij de openbare omroep geen andere rol op zich kan nemen." Eva De Roo, die het voortaan alleen moet zien te rooien, repte gisteravond met geen woord over het vertrek van haar co-host. (TDS/DM)

HLN